Сегодня рано утром в дом председателя Партии реформ Ханно Певкура пытался проникнуть вор. Об этом в соцсети сообщила супруга политика Хелен Певкур.

Певкур сообщила, что злоумышленник пытался проникнуть в их дом сегодня ночью в 4.50. ”Он приблизился со стороны леса, но у нас сигнализация включена и ночью. К счастью, этот шум прогнал зло. Камер вор не испугался”, — написала женщина.

Певкур предостерегла всех жителей Пяэскюла, Вескимёльдре и Лаагри от подобных случаев и призвала всех, кто видел в этих местах что-либо подозрительное, сообщить об этом.

”Кого-то недавно в этих районах пытались обворовать? Может, кто-то заметил что-то подозрительное? Полиции поможет любая информация. Будьте бдительны!”

Полиция об инциденте оповещена, Певкуры отослали правоохранительным органам запись с камер видеонаблюдения.