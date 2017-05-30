В деле о незаконной торговле оружием пошли на соглашение, обвиняемых ждет тюрьма

Защитники Рауно Удекюлля, Райво Олева и Мартина Таннинга достигли с прокурором соглашения, при вступлении которого в силу за незаконное ведение оружейного бизнеса и кражу частей оружия мужчин ожидает тюремное заключение на несколько лет.

Сегодня утром в Раквереском доме суда продолжился процесс над тремя мужчинами, которых обвиняют в выносе из Сил обороны частей оружия и занятии оружейным бизнесом. Вчера защитники предложили прокурору, что они готовы пойти на соглашение, которое после этого обсуждали за закрытыми дверями несколько часов.

Сегодня утром закончилось время обвиняемых на обдумывание, и после полудня в Госпрокуратуре подтвердили, что стороны заключили соглашение. Это означает, что трое обвиняемых будут признаны виновными во всем, в чем прокурор их обвинял.

Защитники и прокурор договорились, что наказание Райво Олева составит три года, Мартина Таннинга — семь лет и Рауно Удекюлля — шесть лет тюремного заключения. Вдобавок Удекюлль должен возместить Силам обороны требуемые в рамках гражданского иска 1185 евро.

Насколько длительным будет тюремное заключение реально и какую сумму нужно будет возместить Силам обороны, выяснится не раньше, чем суд утвердит соглашение. Для этого состоится заседание 21 июня.

Госпрокуратура обвиняет 28-летнего Рауно Удекюлля, 28-летнего Райво Олева и 40-летнего Мартина Таннинга в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, его значимых частей и боеприпасов.

Они в 2015-2016 годах заказывали в веб-среде сделанное непригодным для стрельбы огнестрельное оружие, чтобы в Эстонии незаконно делать его пригодным для стрельбы и продавать. Уудекюлля и Таннинга также обвиняют в краже токарного станка Сил обороны, Удекюлля — в краже различных частей оружия и Таннинга — в незаконном обороте взрывчатого вещества, значимых частей взрывного устройства и взрывчатого материала.

КаПо задержала мужчин в качестве подозреваемых в июне прошлого года, и по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда они с 9 июня прошлого года находятся под стражей.