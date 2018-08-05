05.08.2018, 14:28

В Чудском озере обнаружили тело утонувшего пожилого рыбака, на котором был спасательный жилет

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rus.delfi.ee
EST
В Чудском озере обнаружили тело утонувшего пожилого рыбака, на котором был спасательный жилет
Foto: Argo Ingve

Сегодня около 10.50 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Чудском озере, в районе Муствеэ, было обнаружено тело утонувшего мужчины.

Отправившийся на рыбалку 79-летний мужчина по неизвестной причине выпал из лодки в воду и утонул, несмотря на то, что на нем был надет спасательный жилет. Между тем, точные причины смерти, а также обстоятельства произошедшего, выясняются в рамках расследования, открытого полицией.

Тело пожилого мужчины нашел другой рыбак — оно находилось в 40 метрах от берега.

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