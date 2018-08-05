05.08.2018, 14:28

В Чудском озере обнаружили тело утонувшего пожилого рыбака, на котором был спасательный жилет

 (11)
rus.delfi.ee
EST 11
В Чудском озере обнаружили тело утонувшего пожилого рыбака, на котором был спасательный жилет
Foto: Argo Ingve

Сегодня около 10.50 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Чудском озере, в районе Муствеэ, было обнаружено тело утонувшего мужчины.

Отправившийся на рыбалку 79-летний мужчина по неизвестной причине выпал из лодки в воду и утонул, несмотря на то, что на нем был надет спасательный жилет. Между тем, точные причины смерти, а также обстоятельства произошедшего, выясняются в рамках расследования, открытого полицией.

Тело пожилого мужчины нашел другой рыбак — оно находилось в 40 метрах от берега.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Без паники! Жара на следующей неделе вернется в Эстонию!

05.08.2018
Хотя в начале неделе нас ждет умеренное тепло вкупе с дождями, в среду жаркая погода без осадков вернется в Эстонию, если верить прогнозу на четыре дня, который дает портал pogoda.ee. Радует это вас или нет, но в четверг обещают уже до “+32”.
Подробнее




Жильцы окрестных домов лишились сна: у Таллиннской гимназии Ярвеотса ночи напролет орет пожарная сирена

05.08.2018
В редакцию Delfi обратился жилец одного из расположенных в районе Таллиннской гимназии Ярвеотса домов, которому уже второе лето не дает спать по ночам срабатывающая в гимназии сигнализация. По словам представителя обслуживающей фирмы, во всем виновата жара, но они уже приняли меры, чтобы больше не нарушать ночной покой граждан.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106512001
128,70 €
77,22 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €

Продавцы ”чудо-средств” завлекают покупателей рекомендациями от вымышленных врачей и отзывами от фейковых довольных клиентов

05.08.2018
Для того, чтобы избежать наказания, интернет-магазины регистрируются за пределами Эстонии и становятся таким образом практически неуловимыми для потребителей в случае возникновения претензий. Очень часто в рекламах используются вымышленные персонажи, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


EKRE нацелена на пост премьер-министра и не исключает сотрудничества ни с одной из партий

05.08.2018
Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE ) Март Хельми в субботу на проходивших в Пыльвамаа летних днях партии заявил в своем выступлении, посвященном будущим выборам, что EKRE противостоит всем другим партиям, но после выборов не исключает сотрудничества ни с одной из партий, сообщает rus.err.ee.
Подробнее

Пожилая жительница Хаапсалу оставила в квартире жильца и… вскоре лишилась недвижимости!

05.08.2018
”Моя бабушка в 1992 году уехала из Эстонии в Белоруссию, — рассказывает житель Хаапсалу, Сергей Данилов. — У нее была кооперативная квартира. Уезжая, она пустила туда пожить человека. Они договаривались, что через год бабушка приедет, и они оформят сделку купли-продажи. Но так сложилось, что на следующий год она приехать не смогла. Сейчас квартира продана и перепродана, и бабушка считает, что ее просто обманули”. В этой непростой и весьма запутанной истории, уходящей корнями в 90-е, и разбиралась ”МК-Эстония”.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Восхитительные пляжи со всего мира, о которых пока мало кто знает

05.08.2018
В мире, где даже на Эверест уже выстраиваются очереди, сложно остаться с морем наедине или хотя бы не загрустить от нехватки личного пространства. Но есть и хорошие новости: еще не все красивые пляжи окружены отелями, засвечены в туристических буклетах и запружены туристами и продавцами безделушек. Самые живописные уединенные бухты, труднодоступные лагуны и дикие пляжи мира — в подборке Skyscanner.
Подробнее