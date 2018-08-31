В четверг на сайты некоторых эстонских фирм и учреждений напали хакеры. Delfi и полиция — также пострадали



DoS (аббр. англ. Denial of Service ”отказ в обслуживании”) — хакерская атака на вычислительную систему с целью довести её до отказа, то есть создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот доступ затруднён.

Атака на Delfi началась примерно в 14:45. Хакеры сосредоточились именно на www.delfi.ee. Ввиду случившегося был затруднен вход на Delfi, а также на другие издания концерна Ekspress Meedia. Известно, что некоторое время наши ресурсы было невозможно читать за рубежом.

Примерно в то же время, по данным RIA, атаковали и сайт полиции. Центр инфотехнологий развития МВД подтвердил данную информацию. Атака началась в 13:53, в 14:30 сайт Департамента полиции функционировал нормально, и все услуги были доступны.