31.08.2018, 10:36

В четверг на сайты некоторых эстонских фирм и учреждений напали хакеры. Delfi и полиция — также пострадали

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Ольга Привалова
Редактор 
Ян-Маттиас Мандри
 
EST 11
Häkker
HäkkerFoto: Anni Õnneleid

Вчера была совершена DoS-атака на сайты эстонских фирм и учреждений. Помимо прочих, пострадали Delfi и Департамент полиции и погранохраны, пишет Forte.


DoS (аббр. англ. Denial of Service ”отказ в обслуживании”) — хакерская атака на вычислительную систему с целью довести её до отказа, то есть создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот доступ затруднён.

Атака на Delfi началась примерно в 14:45. Хакеры сосредоточились именно на www.delfi.ee. Ввиду случившегося был затруднен вход на Delfi, а также на другие издания концерна Ekspress Meedia. Известно, что некоторое время наши ресурсы было невозможно читать за рубежом.

Примерно в то же время, по данным RIA, атаковали и сайт полиции. Центр инфотехнологий развития МВД подтвердил данную информацию. Атака началась в 13:53, в 14:30 сайт Департамента полиции функционировал нормально, и все услуги были доступны.

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