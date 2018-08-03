03.08.2018, 17:15

В центре Таллинна произошло еще одно нападение с участием несовершеннолетних грабителей

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rus.delfi.ee
EST 16
В центре Таллинна произошло еще одно нападение с участием несовершеннолетних грабителей
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В четверг полиции сообщили, что на Мере пуйэстеэ на 25-летнего мужчину напали неизвестные молодые люди, которые с помощью насилия забрали у него мобильный телефон.

Полиция задержала на Горке поцелуев двух 15-летних подростков и одного 21-летнего парня. Ущерб, нанесенный ими, выясняется.

Пару недель назад произошел нашумевший случай с участием молодых грабителей. Тогда на той же Горке поцелуев группа подростков атаковала иностранца, потом продолжила его преследовать и настигла в McDonalds на Виру. Там мужчину избили и ограбили.

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