В центре Таллинна пожилая женщина била автомобили гаечным ключом

В понедельник вечером около половины шестого читатель Delfi видел в центре Таллинна пожилую женщину, которая гаечным ключом повредила автомобили поблизости от Kaubamaja и затем убежала в сторону Старого города.

По словам руководителя службы профилактики и делопроизводства Елены Мирошниченко, такой инцидент действительно имел место, но пока личность данной пожилой женщины не установлена. В полицию поступили заявления, и начато производство о проступке.

В настоящий момент полиции известно, что женщина повредила два автомобиля. У одной машины она разбила боковое зеркало, капот и номерной знак, у другой — боковое зеркало.