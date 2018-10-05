В центре Таллинна один водитель угрожал другому огнестрельным пистолетом

4 октября в 20.29 Центр тревоги получил информацию о том, что в центре Таллинна, на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Пронкси, один водитель угрожал другому пистолетом, показывая его из окна транспортного средства.
Прибывшие на место полицейские задержали оба автомобиля. В ходе досмотра в багажнике одной из машин обнаружили огнестрельный пистолет. Им, судя по всему, и угрожал 38-летний мужчина, у которого есть разрешение на оружие.
Полиция изъяла пистолет и боеприпасы. На данный момент подозрения никому не предъявлены. Для установления всех фактов ведется криминальное расследование.