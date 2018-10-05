05.10.2018, 16:42

В центре Таллинна один водитель угрожал другому огнестрельным пистолетом

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rus.delfi.ee
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В центре Таллинна один водитель угрожал другому огнестрельным пистолетом
Foto: Eero Vabamägi

4 октября в 20.29 Центр тревоги получил информацию о том, что в центре Таллинна, на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Пронкси, один водитель угрожал другому пистолетом, показывая его из окна транспортного средства.

Прибывшие на место полицейские задержали оба автомобиля. В ходе досмотра в багажнике одной из машин обнаружили огнестрельный пистолет. Им, судя по всему, и угрожал 38-летний мужчина, у которого есть разрешение на оружие.

Полиция изъяла пистолет и боеприпасы. На данный момент подозрения никому не предъявлены. Для установления всех фактов ведется криминальное расследование.

Tallinn Hockey weekend
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