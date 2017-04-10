В центре Таллинна горела квартира, мать и двое детей спаслись

9 апреля в 06:09 утра Центр тревоги получил сообщение о пожаре в квартире на улице Юхкентали в Таллинне.

На месте выяснилось, что горит комната одной из квартир многоквартирного дома. В квартире поживали мать и двое детей, которые вышли из помещения еще до прибытия спасателей. Одного ребенка для проверки состояния здоровья медики доставили в больницу.

Спасатели эвакуировали жителей близлежащих квартир и к 07:48 потушили возгорание. По первоначальным данным, пожар начался с электроплиты.

Дымовой датчик в квартире отсутствовал.