В центре Таллинна горела квартира, мать и двое детей спаслись

9 апреля в 06:09 утра Центр тревоги получил сообщение о пожаре в квартире на улице Юхкентали в Таллинне.
На месте выяснилось, что горит комната одной из квартир многоквартирного дома. В квартире поживали мать и двое детей, которые вышли из помещения еще до прибытия спасателей. Одного ребенка для проверки состояния здоровья медики доставили в больницу.
Спасатели эвакуировали жителей близлежащих квартир и к 07:48 потушили возгорание. По первоначальным данным, пожар начался с электроплиты.
Дымовой датчик в квартире отсутствовал.
Tallinn, Квартира, 54 500 EUR
Kiili vald, Часть дома, 219 000 EUR
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