01.11.2018, 13:38

В центре Таллинна 24-летняя девушка попала под машину

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дополнено в 14:00
rus.delfi.ee
EST 8
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Сегодня в 13:08 в Центр тревоги сообщили, что в центре Таллинна на Пярнуском шоссе у дома 26 пешеход попал под автомобиль.


По первоначальным данным, человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход серьезно пострадал и был доставлен в больницу.

Автомобиль стоял на рельсах, оттого трамвайное движение в сторону Тонди было перекрыто! К настоящему моменту движение трамваев восстановлено.

Позже стало известно, что водитель — 53-летний мужчина, пострадавшая — девушка 24 лет.

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