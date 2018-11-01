В центре Таллинна 24-летняя девушка попала под машину



По первоначальным данным, человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход серьезно пострадал и был доставлен в больницу.

Автомобиль стоял на рельсах, оттого трамвайное движение в сторону Тонди было перекрыто! К настоящему моменту движение трамваев восстановлено.

Позже стало известно, что водитель — 53-летний мужчина, пострадавшая — девушка 24 лет.