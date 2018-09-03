В Британии на катамаране под управлением эстонского капитана обнаружили груз кокаина на 110 млн евро(31)
В Великобритании арестован гражданин Эстонии Ричард Муст, управлявший парусным судном, на борту которого обнаружено большое количество кокаина.
В Великобритании арестован гражданин Эстонии Ричард Муст, управлявший парусным судном, на борту которого обнаружено большое количество кокаина.
В среду на минувшей неделе пограничная служба Великобритании задержала на северо-восточном побережье Англии катамаран "NOMAD", на борту которого был обнаружен огромный груз кокаина. По сообщению возглавлявшего операцию британского государственного агентства по борьбе с преступностью NCA, на яхте находилась почти тонна наркотика. Рыночная стоимость такого объема кокаина составляет порядка 110 миллионов евро.
На борту катамарана, зарегистрированного, как утверждается, в Бельгии, были арестованы пятеро мужчин, среди которых был и капитан судна — эстонский гражданин Ричард Муст (48). Другие задержанные: граждане Великобритании Найджел Кларк (63) и Дин Уотерс (60), латыш Вольдермарс Гайлис и уроженец Голландии Раймонд Дейкстра. Предполагается, что задержанные направлялись из Плимута в Корнуолл.
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