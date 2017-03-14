В бомбовой угрозе Таллиннскому аэропорту обвиняется Владислав Пяллинг — кто он?

Подозреваемый в бомбовой угрозе Таллиннскому аэропорту 25 июля прошлого года Владислав Пяллинг — активист создающейся Партии народов Эстонии (ПНЭ), который просил помощи как у президента США Барака Обамы, так и у российского лидера Владимира Путина. Сегодня он предстанет перед судом по обвинению в бомбовой угрозе.

25 июля прошлого года в Таллиннский аэропорт и КаПо позвонил назвавший себя членом ДАИШ мужчина, который сообщил о намерении в течение недели взорвать направляющийся из Таллинна в Германию самолет.

2 февраля текущего года служащие КаПо задержали 33-летнего гражданина Эстонии, которого подозревают в бомбовой угрозе Таллиннскому аэропорту 25 июля прошлого года.

К настоящему моменту выяснилось, что 33-летний гражданин Эстонии, которого подозревают в прошлогодней бомбовой угрозе Таллиннскому аэропорту, — это Владислав Пяллинг.

В то время как КаПо трудилась на протяжении полугода и тратила большое количество рабочих часов и денег, чтобы установить автора бомбовой угрозы, Пяллинг активно участвовал в общественной жизни — а именно, он один из активистов планируемой партии, Партии народов Эстонии.

Партия народов Эстонии ”считает необходимым возвращение к справедливым принципам государственного строительства, заложенным в Манифесте ко всем народам Эстонии”. В своем манифесте ПНЭ называет себя ”партией нового типа”. Предлагается дать каждому, кто проживает ”на этой земле подзаконно” вне зависимости от гражданства равные гражданские права. Особенно отмечено право избирать и быть избранным.

Пяллинг в начале января сказал Delfi, что тех, кто поддерживают взгляды ПНЭ и были бы готовы стать ее членами, уже более 200. Он выразил надежду, что партию создадут, и отметил, что это в интересах Эстонской Республики. "Политический спектр имеет очень сильный правый крен, а это, к сожалению, не способствует политическому равновесию, что является гарантом стабильного и успешного развития страны”, — отметил он.

Пяллинг уже годами участвует в политике. С 2005 по 2008 год он входил в Конституционную партию (прежнее название — Объединенная народная партия Эстонии), которая в 2008 году объединилась с Левой партией Эстонии в Объединенную левую партию Эстонии. После вступления в Конституционную партию Пяллинг баллотировался на муниципальных выборах 2005 года в Таллинне в списке избирательного союза и набрал 7 голосов.

В июне 2007 года, через пару месяцев после произошедшей в апреле того же года Бронзовой ночи Пяллинг писал на Delfi, что Россия — своеобразная страна, с которой тяжело сотрудничать, но которую мы не должны провоцировать.

"Да, Россия — очень своеобразная страна, с которой тяжело сотрудничать. Но, к сожалению, она наш сосед, который может быть как другом, партнером, так и врагом. Она как ядерный реактор, от которого может быть польза, но который может стать источником несчастья. Очень много зависит от нас самих. Эстония, конечно, должна быть членом защитных объединений, но это не означает, что не нужно сотрудничать с Россией. Лучше, если наш восточный сосед буде другом, а не врагом", — посчитал Паллинг.

Пяллинг, по его собственным словам, годами писал письма как президенту России Владимиру Путину, так и президенту США Дональду Трампу. Помимо этого, в Youtube можно найти снятое в 2015 году видеообращение Пяллинга к президенту Бараку Обаме как на эстонском, английском, так и на русском языке. Эстоно- и русскоязычное видео посмотрели примерно 400 раз, англоязычное — меньше 150. В обращении Пяллинг выступает как гражданин Эстонии и говорит о противостоянии Россия-НАТО, угрозе повторения Холодной войны и о том, что он не хочет видеть Таллинн в руинах.

Сегодня мужчина предстанет перед судом в качестве обвиняемого в бомбовой угрозе аэропорту.