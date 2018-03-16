В баню на улице Рауа вломился неизвестный и украл нижнее белье, носки, крем для ног и шампунь

Управа района Кесклинн сообщила, что незаконное проникновение в общественную баню на улице Рауа побудило усилить меры безопасности.

15 марта около 7.30 утра в охранную фирму USS поступил вызов на улицу Рауа. Приехавшие на место через несколько минут охранники не заметили ничего подозрительного: дверь бани была закрыта, а окна целы. Позже выяснилось, что неизвестный открыл форточку, проник в здание и прикрыл ее за собой.

Из раздевалки бани было украдено оставленное в ней нижнее белье, носки, крем для ног и полупустые бутылки шампуня. Неизвестному удалось выйти из здания бани через входную дверь, которая заперта снаружи, но открывается изнутри. Этот момент засняла камера внешнего наблюдения. Видеозапись была передана полиции, которая возбудила дело.

Старейшина района Кесклинн Владимир Свет благодарит полицию за быстрые действия и надеется на то, что с помощью обнародования видеозаписи стражи правопорядка получат информацию, которая поможет в расследовании.

Он добавил, что управа города готова задействовать все доступные методы, которые могут помочь повысить безопасность в городе, предотвратить или быстрее раскрыть правонарушения. ”В данном случае имеет смысл установить на здании бани дополнительные камеры наблюдения”, — отметил он.