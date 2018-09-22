22.09.2018, 17:10

В Балтийском море потерпела крушение яхта: капитан погиб, ведутся поиски пассажира

 (1)
ru.DELFI.lt
EST
Tormine meri
Tormine meriFoto: Eero Vabamägi

22 сентября в Клайпеде спасатели спешили на помощь потерпевшим крушение. Поступило сообщение о выброшенной на берег яхте, утонувшем капитане и о том, что еще один пострадавший находится в море.

Литовский департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в 14:04 поступил звонок. Звонивший сообщил, что из яхты на северном моле выпали два человека, нужна помощь.

На месте происшествия выяснилось, что на яхте было 4 человека: 3 мужчины и женщина. По предварительным данным, капитан яхты утонул, врачи констатировали его смерть. Женщина, которую нашли спасатели при помощи вертолета, после продолжительной реанимации пришла в себя. Был спасен еще один мужчина, однако четвертого пострадавшего найти пока не удалось.

На месте происшествия работают врачи, пожарные-спасатели и полиция.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



"Нам что, создавать места для украинцев?" Местные работодатели скептически отнеслись к плану минсоцдел "по спасению" юго-востока и Ида-Вирумаа

22.09.2018
Предприниматели не видят смысла во внедряемом Министерством социальных дел пособии и считают условия о найме пяти работников слишком суровым, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


"Хороший жизненный урок". Новый работодатель расторгнул контракт за день до начала работы — что делать в такой ситуации?

22.09.2018
Delfi написал Дмитрий, поделившийся своим печальным опытом: после получения выгодного предложения молодой человек ушел с работы, но новый работодатель расторгнул контракт за день до начала работы. И хотя история Дмитрия имела счастливый конец, Delfi решил узнать у юриста — законно ли такие действия работодателя, и какие права имеет работник в такой ситуации.
Подробнее

Прощай, бабье лето! Надвигающийся с севера на Эстонию шторм принесет холод и сильный ветер

22.09.2018
В субботу над Финляндией свирепствует шторм "Маури 18". У северных соседей ожидаются перебои с электричеством и отменой паромов. Шторм должен дойти и до Эстонии, а с собой он принесет холодный воздух и сильный ветер.
Подробнее

Забыла ID-карту: гражданку Казахстана не пустили на паром в Хельсинки и выписали штраф. "Вышла от них оплеванная и униженная, второсортная гражданка"

22.09.2018
В редакцию Delfi позвонила Ольга, которую возмутил инцидент в Таллиннском порту, который произошел с ней на прошлой неделе в пятницу. Из-за забытой ID-карты женщину не только не пустили на оплаченный рейс в Финляндию, но еще и выписали штраф. При этом она утверждает, что постоянно покупает билеты на паром без ID-карты.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
160,65 €
-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
135,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €

"Зачем ты это сделала, Марина?" Кальюранд объясняет, почему она пошла в политику

22.09.2018
Вот уже три месяца прошло с тех пор, как я подала заявление о вступлении в Социал-демократическую партию. Я не жалею о своем решении. Наоборот, за три месяца я провела сотни встреч, после которых убедилась в том, что поступила правильно. Об этом мне говорят и люди. Разумеется, не все. Для кого-то я буквально за сутки превратилась из уважаемого дипломата в лживого политика, который жаждет получить доступ к деньгам налогоплательщиков. Эти люди у меня спрашивают: ”Зачем ты это сделала, Марина?”
Подробнее

ФОТО DELFI | Прогулки по рынкам мира: блошиный рынок на Сухом мосту в Тбилиси

22.09.2018
В каждой стране рынки неповторимы. Через рынок можно рассказывать о культуре и традициях целого народа, ведь это место, где национальный характер раскрывается в своей максимальной концентрации. О чем же может рассказать известный блошиный рынок в столице Грузии?
Подробнее

В Балтийском море потерпела крушение яхта: капитан погиб, ведутся поиски пассажира

22.09.2018
22 сентября в Клайпеде спасатели спешили на помощь потерпевшим крушение. Поступило сообщение о выброшенной на берег яхте, утонувшем капитане и о том, что еще один пострадавший находится в море.
Подробнее

Ниинистё о подаренных Путиным документах Маннергейма: ознакомился ли даритель со всеми материалами?

22.09.2018
Президент Саули Ниинистё в интервью, данном газете Maaseudun Tulevaisuus, рассказал, что был удивлен, когда российский президент Владимир Путин подарил ему оригинальные архивные документы, касающиеся семьи Маннергейма. Среди документов, например, есть речь Маннергейма от 1919 года, в которой он предупреждает об угрозе, исходящей от восточного соседа, передает YLE.
Подробнее