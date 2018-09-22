В Балтийском море потерпела крушение яхта: капитан погиб, ведутся поиски пассажира

Литовский департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в 14:04 поступил звонок. Звонивший сообщил, что из яхты на северном моле выпали два человека, нужна помощь.

На месте происшествия выяснилось, что на яхте было 4 человека: 3 мужчины и женщина. По предварительным данным, капитан яхты утонул, врачи констатировали его смерть. Женщина, которую нашли спасатели при помощи вертолета, после продолжительной реанимации пришла в себя. Был спасен еще один мужчина, однако четвертого пострадавшего найти пока не удалось.

На месте происшествия работают врачи, пожарные-спасатели и полиция.