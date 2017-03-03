В Австрии эстонские лыжники заблудились в горах, на помощь вызвали вертолет

В среду вечером трое эстонцев заблудились на непроходимой местности недалеко от горнолыжного курорта Бад Гаштейн в Австрии.

По словам спасателей, эстонцы отправились в расположенную на севере от базы Кройцкогеля долину, проигнорировав таблички, предупреждающие о крутом ландшафте и опасности схода лавины.

Находясь на высоте примерно 1900 метров над уровнем моря, они перестали ориентироваться в пространстве и после нескольких часов блужданий, около 17 часов по местному времени, были вынуждены вызвать по мобильному телефону подкрепление.

Высланный на помощь лыжникам вертолет доставил их в Бад Гаштейн. В ходе случившегося никто не пострадал.