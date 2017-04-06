В Австралии самозваные стражи порядка превратили няню из Эстонии в главаря преступной группировки

В конце марта работавшая в Австралии няней уроженка Эстонии Клаара К. готовилась к возвращению на родину и уже даже купила билеты на самолет, но внезапно случилось непредвиденное.

Однажды утром к дому, в котором женщина снимала комнату, пришли двое мужчин и в приказном тоне изъявили желание увидеть Клаару и доску для серфинга, которую та продавала. ”Ты — воровка, да? Долго уже этим занимаешься?” — кричал один из мужчин. Второй снимал происходящее на видео.

Выяснилось, что это — владельцы обворованного недавно магазина снаряжения для серфинга, решившие самостоятельно, без привлечения полиции, поймать преступников. В одном из размещенных в интернете объявлений они узнали украденную из магазина доску, и, представившись потенциальными покупателями, позвонили по указанному номеру и договорились о встрече.

Клаара выставила доску на продажу по просьбе друга. ”Я только потом узнала, что это такая схема”, — говорит женщина. Она рассказала, что один знакомый попросил ее помочь с продажей, поскольку сам он этим заняться не мог. В качестве стоимости нужно было указать 700 евро, 30% из которых, согласно договоренности, Клаара могла оставить себе. Остальную сумму следовало передать знакомому, который в свою очередь должен был перевести ее в биткойны (виртуальную валюту - прим.ред.) и отправить дальше, поскольку самому знакомому товар в свою очередь передал другой парень.

О довольно распространенной в Австралии схеме по заметанию следов при сбыте ворованного товара ”почтальон”, Клаара не знала. ”Теперь я в курсе, что вывешиваются даже объявления о поиске людей для переправки посылки”, — говорит она.

Владельцы магазина потребовали у женщина паспорт и телефон. Она была настолько испугана, что подчинилась. Мужчины изучили документы, ”полазали” в телефоне и ушли. Из полиции к девушке в последующие дни никто не приходил. ”Сама я тоже не стала обращаться”, — сказала она. Так Клаара и отправилась в Эстонию, полагая, что неприятный эпизод исчерпан.

Однако, на этом все не закончилось, так как в среду на одном из австралийских телеканалов вышел сюжет, в котором владельцы магазина сделали из Клаары главаря преступной группировки, а из ее соседей, которые вообще не были связаны с объявлением о продаже, членов банды. Объяснения женщины в эфир не пустили, и крупным планом показали ее паспортные данные.

Речь идет о передаче "Current Affair", которая известна распространением ”желтых новостей” и за последние несколько нет неоднократно попадалась на распространении ложной информации.