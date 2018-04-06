06.04.2018, 13:52

В Австралии погиб 24-летний житель Эстонии, попавший на миндальной ферме под трактор

дополнено в 15:30
rus.delfi.ee
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В Австралии погиб 24-летний житель Эстонии, попавший на миндальной ферме под трактор
Ekspress Meedia

В Австралии погиб 24-летний житель Эстонии, попавший в 4:30 по местному времени на ферме под трактор.

Консул Эстонии в Мельбурне Лембит Мардер подтвердил эту информацию. Молодой человек трудился под Мельбурном на миндальной ферме. Сегодня утром он попал под трактор. Работник был доставлен в больницу, но медикам не удалось спасти его жизнь.

По данным местного издания Sunraysia Daily, у молодого человека серьезно пострадали щиколотки и нижняя часть живота. Он был доставлен в больницу, где позже скончался.

Полиция Австралии через подругу парня сообщила о трагедии близким погибшего. В МИДе также сообщили, что осведомлены о случившемся.

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