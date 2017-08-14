В Арукюла поезд насмерть сбил женщину

Сегодня в 15:50 в Арукюла на железнодорожной станции женщина попала под поезд. В результате происшествия она скончалась.
"Около 15:50 поезд Таллинн-Тарту сбил женщину, которая скончалась на месте происшествия", — сказал пресс-секретарь Пыхьяской префектуры ERR.
По предварительным данным, женщина шла по железнодорожным путям и была сбита поездом.
Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе начатого делопроизводства, передает rus.err.ee.
В настоящее время движение поездов закрыто в обоих направлениях.
Компания Elron в связи с произошедшим несчастным случаем сообщила, что рейс 213 (Тарту-Таллинн 13:28 — 16:05) задерживается из-за дорожно-транспортного происшествия ориентировочно на 60 минут.