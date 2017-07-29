29.07.2017, 14:35

В арестном доме Пярну пьяную женщину на три с половиной часа приковали к кровати

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rus.delfi.ee
EST
Kohtumaja kambrite eeskoda
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Во второй половине августа перед Пярнуским уездный судом предстанет работавший в пярнуском арестном доме Олег, которого обвинили в злоупотреблении властью.

Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Ренхольд, инцидент с участием обвиняемого произошел в августе прошлого года.

Согласно обвинению, без всяких оснований Олег на три с половиной часа приковал к кровати наручниками женщину, которая была доставлена в камеру арестного дома на протрезвление.

По оценке прокуратуры, тем самым Олег, являясь должностным лицом, злоупотребил доверенной ему властью.

Эстонские законы предусматривают наказание за подобное преступление в виде штрафа или лишения свободы на срок от одного до пяти лет.

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