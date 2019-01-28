В арестном доме не пускали гулять: задержанный требовал от полиции компенсацию в 5000 евро, но получил считанные копейки

Õhtuleht пишет, что подавшее ходатайство лицо хотело востребовать с Ляэнеской префектуры 5000 евро компенсации в связи с тем, что его содержали в условиях, принижающих его человеческое достоинство и наносящих вред его здоровью, в течение шести дней с 28.09.2016 по 3.10.2016 в арестном доме в Пярну.

Согласно жалобе, камеры в арестном доме нуждались в ремонте и были в нечеловеческом и антисанитарном состоянии, для получения питьевой воды использовался шланг, соприкасающийся с фекалиями (воду в камере получали из того же шланга, из которого обмывали туалет) и отсутствовала возможность находиться на свежем воздухе в течение положенного минимума — час в сутки.

Представитель полиции признал, что в Пярнуском арестном доме действительно отсутствует возможность для прогулок, но учитывая, что остальные условия задержания все же соответствовали требованиям, полиция считает обоснованным возмещение суммой не больше одного евро за каждый день.

Тартуский административный суд в конце прошлого года постановил, что отсутствие возможности для прогулок действительно противоречит закону, но задержанный получил вместо желаемых 5000 евро компенсацию всего в 12 евро.