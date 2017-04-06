В аэропорту Амстердама у эстонки обнаружили три золотых слитка и 127 000 евро

В понедельник военная полиция Голландии задержала в аэропорту Амстердама ”Схипхол” 40-летнюю эстонку, в сумочке которой было обнаружено три золотых слитка и наличные на сумму 127 000 евро.

Женщина направлялась из Амстердама в Таллинн. По ее словам, слитки она получила в подарок от друга. Стоимость ”поклажи” они назвать не смогла, сообщило ведомство на официальной странице в Facebook.

В связи с подозрительным способом транспортировки и вызывающими вопросы разъяснениями пассажирки, есть основания подозревать ее в отмывании денег. Женщину не задержали, но золото и деньги были конфискованы до установления их происхождения.