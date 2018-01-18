18.01.2018, 19:50

В Аегвийду железнодорожника сбил пассажирский поезд

 (9)
rus.delfi.ee
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В Аегвийду железнодорожника сбил пассажирский поезд
Foto: Rauno Volmar

Сегодня вечером в Аегвийду работник железной дороги был сбит пассажирским поездом Таллинн-Тарту. Скорая помощь доставила его в больницу.

Пресс-представитель Пыхьяской префектуры полиции сказал Delfi, что несчастный случай произошел в 17.19 на переезде железной дороги в Аегвийду: 60-летний мужчина, занимающийся обслуживающими работами, был сбит поездом.

Железнодорожное движение было восстановлено в 18.15.

Из-за происшествия поезд, отправившийся из Таллинна в Тарту в 16.36, достиг пункта назначения с почти часовым опозданием.

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