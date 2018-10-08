Утренняя хроника ДТП: в связи с черным льдом на дорогах произошло множество аварий и пострадала женщина

Неожиданно опустившаяся ниже нуля температура воздуха сделала дороги чрезвычайно скользкими. Покрывающий дороги лед затруднил движение, особенно на дорогах вне населенных пунктов в Северной и Центральной Эстонии.

Как сообщила Delfi Пыхьяская префектура, около 6 утра на виадуке Валингу на Таллиннской окружной дороге произошло несколько незначительных ДТП, когда водители врезались в дорожное ограждение. В 7:30 вновь поступило сообщение о ДТП на виадуке, где произошла цепная авария с участием шести машин, а пара автомобилей врезалась в дорожное ограждение. Все водители были трезвы, просто не учитывали дорожные условия.

В 7:22 Центр тревоги получил сообщение, что на 16 километре Таллиннской окружной дороги пара машин врезалась в дорожное ограждение и съехала в кювет. Около 8 часов утра на шоссе Таллинн-Тарту еще один автомобиль съехал в кювет. Все эти ДТП обошлись без жертв.

В одном ДТП пострадал водитель. В 5:48 на 30 километре шоссе Таллинн-Нарва автомобиль Toyota съехал в кювет и перевернулся на крышу. Скорая помощь доставила 55-летнюю женщину, находившуюся за рулем, в больницу на осмотр.