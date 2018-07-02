02.07.2018, 14:00

Устроивший стрельбу в центре Таллинна мужчина мог находиться под наркотиками: суд заключил его под стражу

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rus.delfi.ee
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Tulistamine Tallinna kesklinnas, Pärnu maanteel
Tulistamine Tallinna kesklinnas, Pärnu maanteelFoto: Jaanus Lensment

В субботу сын известного предпринимателя устроил в центре Таллинна стрельбу, а сегодня по ходатайству прокуратуры был заключен под стражу. По имеющимся у прокуратуры данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

В субботу в Таллинне, примерно в 9:15, на Пярнуском шоссе, рядом с баром Cafe VS произошла стрельба. 34-летний Таави Сынаялг ранил в руку 26-летнего мужчину.

"Собранные данные указывают на то, что возле бара между компаниями произошла перепалка, которая вылилась в двусторонний физический конфликт. В определенный момент 34-летни мужчина принес из автомобиля зарегистрированный на его имя пистолет Sig Sauer и выстрелили в пострадавшего. Также он навел оружие на стоявших перед баром людей, которые были испуганы и шокированы происходящим. Часть из них спряталась за находившимися поблизости машинами, часть отбежала подальше. Полиция задержала подозреваемого в преступлении. На основании собранных данных можно сказать, что подозреваемый во время совершения преступления мог находиться в состоянии наркотического опьянения, но точно можно будет сказать после проведения экспертизы”, — сказала прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Кристина Киви.

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Устроивший стрельбу в центре Таллинна мужчина мог находиться под наркотиками: суд заключил его под стражу

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