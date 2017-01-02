Сегодня состоится предварительное слушание по делу о 18 заключенных Вируской тюрьмы, которые обвиняются в организации и в участии в бунте в 2015 году.

Согласно обвинениям, группа заключенных находящейся в Йыхви Вируской тюрьмы отказались с 12 июня 2015 года от предлагаемой им еды в знак протеста против заключенного, которого назначили раздавать пищу, сказала Delfi пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Евлена Филипова.

По их утверждению, у раздающего еду заключенного наблюдаются серьезные проблемы с гигиеной. Кроме того, им не нравилась его нетрадиционная сексуальная ориентация.

Поскольку администрация не стала менять раздчатчика, то заключенные договорились о том, что одновременно разобьют окна у себя в камерах. Так, 23 июня, около 22:55, 18 заключенных в 10 камерах одновременно разбили окна при помощи ложек и чашек, а также осколков крышки бачка унитаза.

Обвиняемым вменяются ”массовые беспорядки в местах заключения путем участия в деяниях, направленных против внутреннего распорядка учреждения”. Их может ждать наказание в виде денежного взыскания или лишения свободы сроков до трех лет.

Среди взбунтовавшихся заключенных — несколько довольно известных преступников, получившие свои сроки за накропреступления, незаконное лишение свободы, ненадлежащее физическое обращение, грабежи, избиение и попытки убийства.