Устроившему в Ласнамяэ стрельбу мужчине предъявлено подозрение в попытке убийства

Сегодня Пыхьяская прокуратура подала ходатайство о заключении под стражу мужчины, который в ночь на 2 августа устроил стрельбу на мосту Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ.

Предполагается, что сначала мужчина будет заключен под стражу на срок до двух месяцев.

Согласно предъявленному подозрению, между двумя мужчинами произошел конфликт.

По имеющимся данным, потерпевший ударил подозреваемого в область виска, на что подозреваемый взял зарегистрированный на его имя пистолет Glock и выстрелил сначала в воздух, а затем в направлении потерпевшего.

В результате случившегося потерпевший получил серьезные ранения и по-прежнему находится в больнице.

Окружной прокурор Диана Хелила, ведущая досудебное расследование, сказала, что причина возникшего между двумя мужчинами конфликта до сих пор неизвестна. ”Подозреваемый, 28-летний мужчина, отказался от дачи показаний”, — сказал прокурор.

”На данный момент известно, что выстрелов было как минимум шесть. Личность потерпевшего установлена. Это 35-летний мужчина. Насколько нам известно, мужчины между собой знакомы не были. Сбор улик продолжается”, — добавила окружной прокурор Диана Хелила.

Поскольку подозреваемый ранее в уголовном порядке не наказывался, прокуратура считает, что поскольку речь идет о тяжком преступлении, то подозреваемого следует заключить под стражу.