Устроившего стрельбу в Ласнамяэ дорожного рабочего обвиняют в покушении на убийство

Предварительное заседание, на котором будут рассмотрены ходатайства сторон и, вероятно, назначена дата начала судебного следствия, пройдет в Харьюском уездном суде уже в эту пятницу, 11 января.

"Сейчас я занимаюсь составлением ходатайств. Думаю, что с моей стороны их будет подано не одно. Например, есть вопросы по результатам экспертизы", — сказал утром в четверг, 10 января, корреспонденту портала rus.err.ee защитник обвиняемого, присяжный адвокат Владимир Садеков.

Садеков ранее говорил, что его подзащитный действовал в пределах необходимой обороны, а пистолет он носил с собой, поскольку прежде пьяные прохожие уже вступали в конфликты с его коллегам из фирмы Tallinna Teede во время ночных работ.

Прокурор Диана Хелила отмечала, что разрешить уличный конфликт и обезвредить нападавшего, по ее мнению, он мог бы и без помощи оружия — по ее словам, Дорошкевич является экспертом в области боевых искусств, поскольку он завоевал серебряную медаль на Открытом чемпионате Балтии по кикбоксингу.