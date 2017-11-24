24.11.2017, 14:40

USS Security: патрулю нужно было быстро выпроводить бездомного из трамвая


rus.delfi.ee
EST
USS Security: патрулю нужно было быстро выпроводить бездомного из трамвая
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Член правления охранной фирмы USS Security Рауль Паруск, комментируя инцидент с отказавшимся покидать трамвай и выдворенным в результате этого бездомным, сказал, что фирма пересмотрит порядок поведения в случаях, когда на вызов может отреагировать только один патруль.

”Обычно, чтобы выпроводить человека, мы реагируем двумя патрулями. Поскольку в данном случае на место смог приехать только один патруль, то, к сожалению, выдворение прошло так, как не должно было. Я не могу винить работников, но нам следует пересмотреть правила поведения в подобных случаях”, — передает его слова Õhtuleht.

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