USS Security: патрулю нужно было быстро выпроводить бездомного из трамвая

Член правления охранной фирмы USS Security Рауль Паруск, комментируя инцидент с отказавшимся покидать трамвай и выдворенным в результате этого бездомным, сказал, что фирма пересмотрит порядок поведения в случаях, когда на вызов может отреагировать только один патруль.
”Обычно, чтобы выпроводить человека, мы реагируем двумя патрулями. Поскольку в данном случае на место смог приехать только один патруль, то, к сожалению, выдворение прошло так, как не должно было. Я не могу винить работников, но нам следует пересмотреть правила поведения в подобных случаях”, — передает его слова Õhtuleht.
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