18.01.2018, 16:48

Ушедший из Нарвского дома попечения Александр найден

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дополнено в 12:15
rus.delfi.ee
EST
Ушедший из Нарвского дома попечения Александр найден
PPA

С мужчиной все в порядке. Ранее Нарвское отделение полиции просило помощи в поисках 63-летнего Александра, который ушел вчера около 21 часов из Нарвского дома попечения и до сих пор не вернулся.

По имеющейся информации, Александр и раньше уходил из дома попечения, но вскоре возвращался. По состоянию здоровья Александр не всегда воспринимает окружающее адекватно и ему сложно ориентироваться.

Полиция проверила места, где мужчина мог находиться, но поиски пока не принесли результата.

Рост Александра — около 177 см, он плотного телосложения, у мужчины седые волосы. На нем была темная куртка и кепка.

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