Ушедший из дома в Йыгева 11-летний Арви нашелся

Полиция проводила поиски, чтобы выяснить местонахождение 11-летнего Арви, который ушел из дома в городе Йыгева вчера днем. Мальчик нашелся.

Майор Йыгеваского отделения полиции Юллар Сымера сказал, что это не первый раз, когда близкие просят помощи полиции в поисках ребенка. "Бывало и такое, что мальчик не ночевал у себя дома, но при помощи полиции он до сих пор всегда быстро находился или сам приходил домой", — сказал Сымера.

Он добавил, что и сейчас полицейские проверяют места, где может быть Арви. "Мы знаем, что мальчик передвигается скорее в одиночку и ищет укрытия в подъездах многоквартирных домов, парках или других подобных укромных местах", — описал Сымера.

"Если вы заметите в городе Йыгева или поблизости от него светловолосого мальчика в рубашке, темных шортах и шлепках, пожалуйста, сообщите об этом полиции", — призвал полицейский горожан на помощь.