Ушедшая из дома в пятницу 14-летняя Елена нашлась

Во вторник полиция просила помощи в поиске 14-летней Елены, которую до этого видели в последний раз в пятницу, 21 апреля.

По словам матери девочки, Елена ушла из дома в Кохтла-Ярве в пятницу вечером и после этого с ней не удавалось связаться. Мобильный телефон Елены был выключен, поэтому не было возможности позиционировать ее месторасположение. По имеющейся у полиции информации, Елена и раньше самовольно уходила из дома, но не на столь длительное время.

Полицейские ко вчерашнему дню проверили места и адреса, где могла находиться девочка, а также поговорили с ее друзьями и знакомыми, но поиски результатов не принесли. Сегодня же Елена вернулась домой, и, по сообщению полиции, с ней все в порядке.