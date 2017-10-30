Ущерб, нанесенный аварией автомобилю премьер-министра, покроет If Kindlustus

Ущерб, нанесенный автомобилю премьер-министра, и ущерб причинившему аварию на прошлой неделе в среду автомобилю возместит If Kindlustus, сказано в пресс-релизе.

По словам руководителя отдела рассмотрения ущербов If Kindlustus Таави Кийбуса, для страхового общества данный случай является обычным ДТП и таких аварий на перекрестках происходят за день сотни.

”В данном случае дорожное страхование виновника аварии покрывает расходы на ремонт пострадавшего автомобиля, и для этого дорожное страхование и было создано. Мы никогда не знаем, с кем в движении может произойти авария, и нет рецепта для предотвращения подобных ситуаций — за рулем автомобиля просто стоит быть внимательными и считаться с движущимися вместе с вами. If выдал на прошлой неделе в пятницу гарантийное письмо для ремонта пострадавшего в аварии автомобиля. Ремонт причинившего аварию автомобиля покроет страхование каско If”, — сказал Кийбус.

Из регистрируемых каждый месяц ущербов 60-70 процентов составляют ущербы автомобилям, и If ежемесячно компенсирует произошедшие аварии в среднем на 2,4 миллиона евро.

В этом году в If Kindlustus сообщили об ущербах автомобилям 19 652 раз, из которых 6718 являются ущербами по дорожному страхованию и 12 934 — по каско.