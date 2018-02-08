"Урмас с битой" обвиняется в изнасиловании и жестоком убийстве экс-сожительницы

На следующей неделе состоится предварительное заседание по делу 43-летнего Урмаса Эйнрооза, который 5 мая 2016 года совершил на подъездном пути с Лаагна теэ на улицу Выйдуйооксу тяжкое нарушение общественного порядка и который сейчас обвиняется еще и в убийстве.

Тогда мужчина взял бейсбольную биту, вышел из своего автомобиля Kia Sorento и стал угрожать водителю другого авто. Также он угрожал потерпевшему порчей имущества. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Поскольку подозреваемый ранее в уголовном порядке не наказывался, в качестве меры пресечения ему запретили покидать место жительства.

Кроме того, Эйнрооз обвиняется в том, что 13 августа 2017 года в квартире жилого дома на площади Вабадузе он с целью причинения страданий в течение нескольких часов избивал женщину, с которой ранее находился в близких отношениях. Собранные в ходе следствия доказательства указывают на то, что после избиения и изнасилования он отвез жертву на машине к водохранилищу в Паункюла, где продолжил избивать, а затем задушил.

Согласно версии следствия, обвиняемый совершил преступление с целью получения выгоды, поскольку женщина составила на его имя завещание. Также мужчина обвиняется в том, что украл у женщины наличные и золотое кольцо с драгоценным камнем.

Обвиняемый находится под стражей с 15.08.2017. Ему предъявлено обвинение в ненадлежащем физическом обращении, изнасиловании, незаконном лишении свободы, ограблении, тяжком нарушении общественного порядка и убийстве.