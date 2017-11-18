Управа Пыхья-Таллинна призывает быть бдительными: на Штромке орудуют вандалы

Вандалы повредили почти половину из установленных летом на Штромке в рамках реконструкции парка мусорных урн, сообщает управа Пыхья-Таллинна.

"Город вложил в обновление Штромки и Коплиского кладбищенского парка сотни тысяч евро. Районная управа приложила большие усилия для того, чтобы добиться значительного увеличения бюджета благоустройства и нанять парковых смотрителей. Мы относимся к происшествию чрезвычайно серьезно, ведь речь идет о деньгах налогоплательщиков. Надеюсь, что полиция быстро найдет преступников", — сказал депутат Таллиннского горсобрания и официальный кандидат на пост старейшины Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Из 60-ти установленных летом на Штромке мусорных урн половина получила повреждения. Похищены детали из нержавеющего металла. Кражу обнаружили парковые смотрители, которые сообщили о происшествии в районную управу.

Управа Пыхья-Таллинна обратилась в полицию. О случившемся проинформированы также скупщики металла. По первоначальной оценке ущерб составляет от 1500 до 3000 евро.

Управа Пыхья-Таллинна просит в случае обнаружения подозрительной деятельности возле мусорных урн незамедлительно сообщать об этом в полицию.