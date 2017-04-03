Употребивший вместе с отцом алкоголь подросток ударил полицейского ногой

В деревне Ноорма в Тартумаа между пьяными отцом и сыном произошла драка. Также агрессивный молодой человек ударил ногой стража порядка.

1 апреля около 18 часов полиция получила вызов в деревню Ноорма в волости Ранну, где между употребившими алкоголь мужчиной и его несовершеннолетним сыном завязалась драка. Прибывшие на место полицейские задержали показывающего признаки агрессии 16-летнего молодого человека в состоянии алкогольного опьянения и доставили его на вытрезвление.

При задержании подросток, однако, оказал представителям правоохранительных органов сопротивление и ударил одного из них ногой. В ходе инцидента никто не пострадал.

По факту применения насилия в отношении представителя власти было возбуждено уголовное дело.

