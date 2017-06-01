Употребивший алкоголь водитель испортил себе день рождения

В среду около 23 часов работник McDonald's сообщил в полицию о том, что на кассе drive-in стоит автомобиль, водитель которого пьет пиво и заметно пьян.

Прибывшие на место патрульные задержали водителя. Мужчина отказался дуть в алкометр и был доставлен в больницу для проверки. Когда ему сообщили о необходимости взять анализ крови, он стал агрессивным и ударил полицейского в лицо. В связи с этим стражи правопорядка были вынуждены заставить его сдать кровь.

Предварительные результаты показали наличие в его крови уголовно наказуемого уровня алкоголя.

Мужчине, отмечавшему свой 35-й день рождения, пришлось провести вечер в участке, и теперь ему грозит наказание.