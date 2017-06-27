Упавший с восьмого этажа мужчина отделался переломами, жильцы дома ничего не знают

На Палдиском шоссе переборщивший с празднованием Яанова дня жилец многоквартирного дома упал с восьмого этажа на деревья. Мужчина получил множество переломов, но избежал самого худшего.

Если у местных жителей вскользь поинтересоваться, кто такой упавший гражданин или о какой именно квартире идет речь, ответом от всех будут вопросительные взгляды. Интересно, как это возможно, что мужчина ночью упал вниз и вызвал резонанс в СМИ и в то же время не прославился своим подвигом среди соседей? Все жильцы дома, казалось, пребывали в блаженном неведении.

На месте происшествия вчера были видны прутья, которые сломались из-за застрявшего в кроне дерева мужчины. В нескольких метрах также лежала пустая двухлитровая бутылка из-под пива.

В Яанов день в центре Таллинна с восьмого этажа упал мужчина, который застрял в ветвях дерева и с помощью спасателей остался жив, хотя получил переломы.

"35-летний мужчина упал с восьмого этажа, но застрял в ветвях растущего внизу дерева", — сказал Õhtuleht главврач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.

Спасатели при помощи машины с лестницей спустили голого мужчину вниз и передали его под опеку работников скорой.

При каких обстоятельствах произошло падение из окна, неизвестно. По словам одного проживающего в этом доме мужчины, это не старожил дома, а, очевидно, арендатор. Мужчина сказал, что этому человеку в любом случае повезло, история могла закончиться гораздо хуже.

Обстоятельства инцидента выясняет полиция.

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