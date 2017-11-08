08.11.2017, 15:30

Укравшим алкоголь и велосипеды мужчинам грозит тюрьма и общественно-полезные работы

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rus.delfi.ee
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Foto on illustreerivFoto: Martin Dremljuga

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет шестерых мужчин в возрасте 30-40 лет в совершении краж. Двое из них обвиняются также в незаконном обороте наркотиков.

Согласно обвинению, мужчины неоднократно забирались в склад на Вильяндиском шоссе в Таллинне и воровали алкогольные напитки. Кроме того, они украли из находящегося в волости Виймси сарая два велосипеда, триммер и другие вещи, а из места общественного питания на улице Вана-Виру в Таллинне лежавший на столе мобильный телефон.

Преступления были совершены в период с января по март этого года. В рамках уголовного дела был конфискован автомобиль и немного наличных средств. ”Но самым большим достижением я считаю то, что полицейским Ляэне-Харьюского участка удалось вернуть большую часть украденных вещей владельцам”, — сказала окружной прокурор Эве Соостар.

Четверо обвиняемых ранее уже наказывались в уголовном порядке. Трое во время предварительного следствия находились под стражей.

Обвиняемые изъявили желание пойти на сделку с прокуратурой и на судебном заседании 6 ноября было заключено соглашение, которое будет обнародовано 6 декабря. Некоторым обвиняемым грозит условный срок и общественно-полезные работы.

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