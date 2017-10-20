Укравший куртку из торгового центра Viru молодой человек, убегая, попал под машину

Вчера молодой человек украл из торгового центра Viru в центре Таллинна куртку и, убегая, попал под машину, пересекая дорогу на красный свет. В итоге его задержали охранники.

Вчера около 16:50 молодой человек украл из магазина спорттоваров в торговом центре Viru куртку и сбежал из центра. По очевидной причине внимание молодого человека было сосредоточено на другом, и он выбежал на красный свет на пешеходный переход на Эстониа пуйестеэ и был сбит автомобилем Mazda.

После этого молодой человек побежал обратно в центр Viru, где охранники задержали его и доставили в комнату охраны. Полицейские доставили молодого человека в участок после того, как скорая помощь его осмотрела.

У молодого человека других травм, кроме ссадины, не было.