05.11.2018, 12:46

Укравшие ящик для пожертвований онкобольным — два мальчика 12 и 14 лет из неблагополучных коплиских семей

Фонд: главные жертвы — они сами
rus.delfi.ee
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Укравшие ящик для пожертвований онкобольным — два мальчика 12 и 14 лет из неблагополучных коплиских семей
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В сентябре после семи вечера двое мальчиков покинули Vahvlihaldjate kohvik на Балтийском рынке с ящиком пожертвований для Фонда лечения рака "Подаренная жизнь". Об этом фонд написал на своей фейсбук-странице, уточнив, что в ящике было более ста евро. К настоящему моменту совершившие это молодые люди пойманы.

”Кража получила осень сильную огласку, и к настоящему моменту полиции удалось задержать и установить личности мальчиков при помощи наводок”, — написал фонд на своей страничке. ”Однако мы должны признать, что самые главные пострадавшие — они сами”.

Укравшими ящик оказались двое мальчиков 12 и 14 лет, живущими в Копли. Оба — из неблагополучных семей, говорят по-русски. ”Мальчики действовали не самостоятельно, а были частью компании, которой заправляют совершеннолетние рецедивисты. Бригадиры, которые сами руки не марают, но учат молодых делать грязную работу, манипулируя своей позицией сильного”, — пишет представитель фонда. ”Следователь полиции говорит, что мальчики искали признания и внимания. Они стали легкой добычей и теперь боятся возмездия”.

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