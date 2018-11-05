Укравшие ящик для пожертвований онкобольным — два мальчика 12 и 14 лет из неблагополучных коплиских семей

”Кража получила осень сильную огласку, и к настоящему моменту полиции удалось задержать и установить личности мальчиков при помощи наводок”, — написал фонд на своей страничке. ”Однако мы должны признать, что самые главные пострадавшие — они сами”.

Укравшими ящик оказались двое мальчиков 12 и 14 лет, живущими в Копли. Оба — из неблагополучных семей, говорят по-русски. ”Мальчики действовали не самостоятельно, а были частью компании, которой заправляют совершеннолетние рецедивисты. Бригадиры, которые сами руки не марают, но учат молодых делать грязную работу, манипулируя своей позицией сильного”, — пишет представитель фонда. ”Следователь полиции говорит, что мальчики искали признания и внимания. Они стали легкой добычей и теперь боятся возмездия”.