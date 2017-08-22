22.08.2017, 16:30

Уклонявшийся от отбывания наказания заключенный Вируской тюрьмы задержан

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rus.delfi.ee
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Viru vangla
Viru vanglaFoto: Tiit Blaat

В ночь на вторник чиновники Вируской тюрьмы в сотрудничестве с полицией задержали заключенного Леонида Сергеева, который в воскресенье, 13 августа, не вернулся в тюрьму в назначенное время.

В отношении Сергеева возбуждено уголовное дело по факту уклонения от отбывания наказания, за что ему грозит срок до одного года.

В тюрьме Сергеев отбывал наказание за преступления против личности и имущества.

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