Уклонявшийся от отбывания наказания заключенный Вируской тюрьмы задержан

В ночь на вторник чиновники Вируской тюрьмы в сотрудничестве с полицией задержали заключенного Леонида Сергеева, который в воскресенье, 13 августа, не вернулся в тюрьму в назначенное время.

В отношении Сергеева возбуждено уголовное дело по факту уклонения от отбывания наказания, за что ему грозит срок до одного года.

В тюрьме Сергеев отбывал наказание за преступления против личности и имущества.