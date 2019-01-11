Угрожавший полицейскому газовым пистолетом в Пыхья-Таллинне мужчина получил условный срок(1)
Харьюский уездный суд вчера признал виновным 69-летнего мужчину, который дне ранее угрожал полицейскому в Пыхья-Таллинне газовым оружием.
Харьюский уездный суд вчера признал виновным 69-летнего мужчину, который дне ранее угрожал полицейскому в Пыхья-Таллинне газовым оружием.
В среду в 9:45 полиция получила сообщение о семейном конфликте в Пыхья-Таллинне в квартире на улице Эрика. В квартире находился Дмитрий в состоянии алкогольного опьянения, который во время нахождения там полицейских схватил похожий на оружие предмет и направил его в лицо полицейскому. Полицейским удалось забрать оружие из рук у мужчины и задержать его. После задержания выяснилось, что это было газовое оружие.
Вчера Харьюский уездный суд в рамках согласительного производства признал мужчину, который ранее не был наказан в уголовном порядке, виновным в применении насилия по отношению к представителю власти и назначил наказание в виде одного года тюремного заключения, которое не будет приведено в исполнение, если мужчина в течение года не совершит умышленного преступления. Также с Дмитрия взыскали процессуальные расходы в сумме 525 евро, и газовое оружие будет уничтожено.
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