Уголовное дело Autorollo застопорилось в Государственном суде

Государственный суд в течение почти полугода так и не смог решить, принять в производство апелляцию по уголовному делу Autorollo или нет. Обычно государственный суд выносит решения быстрее.

В конце прошлого года Сийм Рооде и Вяйно Пентус были признаны виновными в доведении транспортной фирмы Autorollo до банкротства. Пентус получил условный срок, Рооде — штраф плюс запрет на предпринимательскую деятельность на четыре года. В начале января Рооде и Пентус обжаловали приговор в Госсуде, который в свою очередь должен был решить, принимать ли апелляцию к рассмотрению, но до сих пор не решил.

„Речь идет о судебном деле, объемы которого больше обычных, с связи с чем предварительное производство тоже занимает больше времени. На данный момент неизвестно, когда могло бы быть вынесено решение о принятии/непринятии дела в производство”, — сказала руководитель службы по коммуникации Государственного суда Мерье Тальвик.

Если Госсуд решит принять жалобу в производство, то на вынесение решения тоже уйдет определенное время. Если решит не удовлетворять жалобу, то в силу вступит обвинительный приговор окружного суда.