02.06.2018, 12:54

Уехала кататься на велосипеде и не вернулась: в Хаапсалу пропала 12-летняя Керту

 (2)
rus.delfi.ee
EST 34
Уехала кататься на велосипеде и не вернулась: в Хаапсалу пропала 12-летняя Керту
PPA

Полиция просит помощи в поиске 12-летней Керту из Хаапсалу, которая вчера вечером поехала кататься на велосипеде и до сих пор не вернулась домой.

Семья последний раз видела Керту в 19:00 дома перед тем, как она ушла кататься на велосипеде. Когда к вечеру она не вернулась, ее близкие отправились на поиски, но не смогли ее найти. У девочки не было с собой телефона.

Утром близкие девочки и полиция продолжили поиски, но безрезультатно. Полиция просит жителей Хаапсалу осмотреть принадлежащие им участки.

На девочке были надеты белая кофта, светло-серые спортивные штаны и разноцветный шлем. Ее велосипед белого и зеленых цветов. У Керту светлые волосы, она хромает и при общении может быть пугливой.

Полиция просит всех, видевших девочку или располагающих какой-либо информацией, связаться по номеру 112.

Читайте также:
Оставить комментарий
Данную статью могут комментировать только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Перевернувшая эстонскую политику с ног на голову партия вскоре канет в Лету

02.06.2018
Сегодня состоится генеральный съезд партии Isamaa ja Res Publica Liit (IRL), на котором будет принято решение убрать из названия партии все, кроме слова "Isamaa". А это означает, что некогда всколыхнувшая эстонское политическое пространство партия Res Publica фактически канет в Лету.
Подробнее


ГРАФИК: Полмиллиона за год: сколько в прошлом году заработали ведущие чиновники страны?

02.06.2018
Из деклараций экономических интересов выясняется, что из эстонских топ-чиновников в прошлом году больше всего заработал глава Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд, которому принадлежит успешная инвестиционная фирма OÜ Patrimoonium.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ВИДЕО: Найденный в критическом состоянии в Кейла бельчонок идет на поправку

02.06.2018
В прошлое воскресенье в Кейла был найден выпавший из гнезда бельчонок. Он весил всего 70 граммов и находился в критическом состоянии, но сейчас благодаря волонтерам идет на поправку.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-20% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
200,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782001
117,90 €
70,74 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107042006
139,50 €
83,70 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Контавейт выиграла первую партию у Квитовой на тай-брейке

02.06.2018
В третьем круге Открытого чемпионата Франции по теннису лучшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 24) играет с 28-летней чешкой Петрой Квитовой (WTA 8). Первую партию выиграла на тай-брейке Контавейт - 7:6 (8:6)
Подробнее

ФОТО: Молодежное крыло EKRE "Синее пробуждение" устроило в Таллинне акцию протеста

02.06.2018
Молодежное движение EKRE "Синее пробуждение" организовало перед посольством Великобритании в Таллинне акцию протеста, чтобы "привлечь внимание к ограничению свободы слова националистов в Великобритании".
Подробнее

По площади Вабадузе с ножом в руках разгуливал мужчина: кричал, становился на колени

01.06.2018
В понедельник в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таллинне по площади Вабадузе ходит с ножом мужчина, кричит и ведет себя странно. Следом поступило сообщение о том, что этот мужчина сел в автобус. На эти вызовы полиция отреагировала оперативно: мужчину задержали прямо в автобусе. По решению суда мужчину взяли под стражу.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Porsche приостановил продажи новых автомобилей в Европе

02.06.2018
Немецкий производитель премиальных автомобилей Porsche Automobile Holding SE приостановил продажу всех новых автомобилей в Европе в связи с переходом на новые стандарты измерения вредных выбросов двигателей — WLTP и RDE, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Подробнее