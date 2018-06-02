02.06.2018, 12:54

Уехала кататься на велосипеде и не вернулась: в Хаапсалу пропала 12-летняя Керту

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rus.delfi.ee
EST 261
Уехала кататься на велосипеде и не вернулась: в Хаапсалу пропала 12-летняя Керту
PPA

Полиция просит помощи в поиске 12-летней Керту из Хаапсалу, которая вчера вечером поехала кататься на велосипеде и до сих пор не вернулась домой.

Семья последний раз видела Керту в 19:00 дома перед тем, как она ушла кататься на велосипеде. Когда к вечеру она не вернулась, ее близкие отправились на поиски, но не смогли ее найти. У девочки не было с собой телефона.

Утром близкие девочки и полиция продолжили поиски, но безрезультатно. Полиция просит жителей Хаапсалу осмотреть принадлежащие им участки.

На девочке были надеты белая кофта, светло-серые спортивные штаны и разноцветный шлем. Ее велосипед белого и зеленых цветов. У Керту светлые волосы, она хромает и при общении может быть пугливой.

Полиция просит всех, видевших девочку или располагающих какой-либо информацией, связаться по номеру 112.

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